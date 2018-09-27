Андрес Понсе: "Анжи" приходится трудно, но вместе мы все преодолеем"

Нападающий "Анжи" Андрес Понсе заявил, что его команда справится со всеми проблемами. Он также добавил, что с каждым днем все лучше адаптируется к жизни в России.

- Нам трудно, это правда, - сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе. - Но мы верим, что вместе мы пройдем через трудности и все у нас будет хорошо. Мы работаем, очень много работаем. Я надеюсь, что рано или поздно это даст результат, и мы с партнерами добьемся лучших времен для "Анжи".

Конечно, мне тяжело в России, ведь я приехал издалека в чужую страну и не знаю ее языка, но я стараюсь хорошо делать свою работу и, мне кажется, с каждым днем я адаптируюсь все лучше и лучше.

Понсе присоединился к "Анжи" летом 2018 года. Он принял участие в 5 матчах РПЛ в составе махачкалинского клуба и забил один гол.

"Анжи" после восьми туров занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 6 очков.

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