Андреас Гранквист: "В сборной Швеции меня называют деревом"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист рассказал о том, как его называют в сборной Швеции. По словам футболиста, партнеры по команде называют его деревом.

- Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит дерево, - цитирует пресс-служба ФИФА Гранквиста. - Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия.

Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из моих партнеров по команде успел нарисовать в графе "Гранквист" рождественскую елку. Очень смешно.