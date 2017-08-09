Андреас Гранквист: "В сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит "дерево"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист признался, что у него в национальной команде необычное прозвище. Защитник "Краснодара" отметил, что порой оно становится поводом для шуток.
– Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит "дерево", – цитирует официальный сайт ФИФА Гранквиста. – Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия. Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из моих партнеров по команде успел нарисовать в графе "Гранквист" рождественскую елку. Очень смешно.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=8/news=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2903365.html
Непорочный как ТИ
деревяху не спрячешь! Правда наружу вылезет
16:11