Андреас Гранквист: "В сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит "дерево"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист признался, что у него в национальной команде необычное прозвище. Защитник "Краснодара" отметил, что порой оно становится поводом для шуток.

– Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит "дерево", – цитирует официальный сайт ФИФА Гранквиста. – Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия. Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из моих партнеров по команде успел нарисовать в графе "Гранквист" рождественскую елку. Очень смешно.