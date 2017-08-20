Андреас Гранквист: "У "Краснодара" осталось достаточно сил после матча с "Црвеной Звездой", мы полностью готовы к "Ростову"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист отметил, что команда успела восстановиться после матча против "Црвены Звезды" (3:2) в Лиге Европы и полностью готова ко встрече с "Ростовом" в 7-м туре чемпионата России. Он также добавил, что футболисты любят плотный график, из-за которого у них больше возможности играть.

– Думаю, у нас осталось достаточно сил и энергии после матча с "Црвеной Звездой". Мы проведем качественное восстановление и будем полностью готовы к игре с "Ростовом", – приводит официальный сайт "быков" слова Гранквиста. – Понятно, что календарь весьма плотный, но футболисты такой и любят – мы больше играем и меньше тренируемся.

В этом сезоне мы играем в гостях более успешно, чем дома, поскольку хозяева поля обычно стараются больше идти вперед и тем самым дают нам пространство для атаки. Так что я рассчитываю, что в Ростове-на-Дону мы сможем сыграть хорошо.

Матч "Ростов" – "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.