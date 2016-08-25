01:56 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андреас Гранквист: "Сразу стало заметно, что со "Спартаком" начал работать итальянец"

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Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист отметил, что в матче со "Спартаком" команде стоило попробовать перестроиться и перейти на другой стиль игры. По словам Гранквиста, сразу стало заметно, что московский клуб тренирует итальянский специалист.

– Вы заметили отличия между "Спартаком" Массимо Карреры от того, что было при Дмитрии Аленичеве?

 
После ухода из сборной Швеции звездного нападающего Златана ИБРАГИМОВИЧА, капитаном национальной команды стал защитник "Краснодара" Андреас ГРАНКВИСТ.Андреас Гранквист: "Хочу закончить карьеру в "Краснодаре"

– Сразу стало заметно, что с москвичами начал работать итальянец. Это видно по строгой дисциплине, тактически грамотной работе и в атаке, и в обороне. К тому же у "Спартака" хороший подбор исполнителей. Мы знали это, но все же не сумели собраться и противопоставить им что-то существенное. Это момент, который необходимо проанализировать и извлечь из него максимум уроков – чтобы не допускать таких осечек в дальнейшем.

– Вместе с тем "Краснодар", даже уступая "Спартаку" в счете, продолжал действовать в излюбленной манере – через мелкий пас. Может, следовало отойти от этого и попробовать сыграть вторым номером, на контратаках?

– У нашей команды есть свой стиль, и от него тяжело отказаться. Стараемся применять короткие передачи, все делать быстро, держать мяч на земле, а не в воздухе. Возможно, на этот раз и правда стоило попытаться придумать что-то другое, ведь "Спартак" тоже к нам готовился. Соперник стремился разрушить нашу игру – и ему это удалось. (Екатерина ПОТАПОВА)

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