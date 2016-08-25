Андреас Гранквист: "Сразу стало заметно, что со "Спартаком" начал работать итальянец"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист отметил, что в матче со "Спартаком" команде стоило попробовать перестроиться и перейти на другой стиль игры. По словам Гранквиста, сразу стало заметно, что московский клуб тренирует итальянский специалист.

– Вы заметили отличия между "Спартаком" Массимо Карреры от того, что было при Дмитрии Аленичеве?

– Сразу стало заметно, что с москвичами начал работать итальянец. Это видно по строгой дисциплине, тактически грамотной работе и в атаке, и в обороне. К тому же у "Спартака" хороший подбор исполнителей. Мы знали это, но все же не сумели собраться и противопоставить им что-то существенное. Это момент, который необходимо проанализировать и извлечь из него максимум уроков – чтобы не допускать таких осечек в дальнейшем.

– Вместе с тем "Краснодар", даже уступая "Спартаку" в счете, продолжал действовать в излюбленной манере – через мелкий пас. Может, следовало отойти от этого и попробовать сыграть вторым номером, на контратаках?

– У нашей команды есть свой стиль, и от него тяжело отказаться. Стараемся применять короткие передачи, все делать быстро, держать мяч на земле, а не в воздухе. Возможно, на этот раз и правда стоило попытаться придумать что-то другое, ведь "Спартак" тоже к нам готовился. Соперник стремился разрушить нашу игру – и ему это удалось. (Екатерина ПОТАПОВА)