Андреас Гранквист: "После вылета из Лиги Европы концентрируемся на чемпионате и Кубке"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Динамо" (2:0) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что теперь его команда сконцентрируется только на национальных турнирах, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он также добавил, что премия Fair play – важное достижение для клуба.



– Я с первой минуты очень обрадовался, когда увидел, что "Динамо" играет в обычный для себя атакующий футбол, – подчеркнул Гранквист. – Для нас это означало, что появится свободное пространство для атак. Поэтому наш футбол таким и был, он получался. Мы создавали голевые моменты. Конечно, должны были больше забивать, но так получилось.



– "Краснодар" получил премию Fair play. Что это означает для клуба?



– Конечно, это очень важное достижение для клуба. Потому что все, что с нашим клубом связано, должно быть правильным примером для остальных. Мы, игроки, всегда стараемся вести себя вежливо, с уважением как на поле, так и вне его. Ко всем – к судьям, соперникам, болельщикам.



– Отрезок сезона пройден. Подведите итоги.



– Что касается национального чемпионата, то были и взлеты, и падения. В принципе, мы не очень хорошие игры провели дома с "Амкаром" и "Уралом", потеряли очки. Но с другой стороны, были замечательные победы в гостях, например, над теми же "Ахматом" и "Рубином". В целом неплохо провели этот отрезок в чемпионате. А в Лиге Европы выступили плохо. Если брать последнюю игру с сербами, мы сыграли очень плохо там, не добились выхода в групповой этап. Этому способствовал ряд факторов, потому что сначала поменяли игры местами – дома, затем в гостях, потом мы уехали в Сербию, и за день до матча нам не дали потренироваться на стадионе. Но это не оправдания нашему поражению, мы должны были выступать лучше. Нам очень обидно – три года подряд выступали в Лиге Европы, а сейчас вылетели. Что мы должны сделать? Сконцентрироваться на чемпионате, на Кубке России. Мы должны сделать все, чтобы показать там хороший футбол и чего-то достичь.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"