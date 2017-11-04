Андреас Гранквист: "Новый контракт? Возможно, пришла пора двигаться дальше"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист отметил важность победы над "Тосно" (3:1) в 16-м туре чемпионата России. Также 32-летний швед не исключил, что может покинуть "быков" следующим летом.

– Какие впечатления от победы?

– Мы знали, что будет тяжело. У "Тосно" в нападении два больших форварда. Знали мы и то, что они будут забрасывать мяч на них. Пропустили быстрый гол, но после него начали играть действительно хорошо. Во второй тайме "Тосно" был лучше, но мы выдержали. Это очень важная победа для нас.

– После того как Антона Заболотного вызвали в сборную, его стали сравнивать с Артемом Дзюбой. С кем играть тяжелее?

– Заболотный – большой и сильный, хорошо борется за мячи. Он молодой парень, хороший игрок с хорошим будущим. С Дзюбой сравнивать его не хочу, они оба хороши.

– После серии поражений тренерский штаб менял что-то в тренировочном процессе?

– Стало больше тренировок с мячом, больше футбола на большие и маленькие поля. Это хорошо для нас. И теперь мы провели две хорошие игры – сейчас и неделей ранее против СКА. Надо продолжать работать.

– После этого сезона у вас истекает контракт. Думали о своем будущем?

– В данный момент мне нечего сказать о контракте. Надо оставаться спокойным. В будущем все будет ясно. В данный момент я счастлив здесь, я в хорошем клубе. Спустя время, мы узнаем, что будет дальше. Но у меня есть семья. Мы в России уже пять лет вместе с дочкой. Возможно, пришла пора двигаться дальше. (Артем РЯБОВОЛ)