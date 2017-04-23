Андреас Гранквист: "Надеюсь, арбитры будут допускать меньше ошибок"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что его команда сыграла не так, как хотелось бы. Также футболист отметил, что не хочет говорить о работе арбитров в матчах премьер-лиги.

– Это был очень непростой матч, мы сыграли не так, как хотелось бы, но это была важная победа, – отметил Гранквист. – Тула играла на контратаках, но во втором тайме от них уже не так было много неприятностей, потому мы довольны итогом. "Арсенал" сыграл не так, как мы планировали. Они действовали в 2 нападающих. Но мы в перерыве перестроились, не стали пропускать их контратаки, потому смогли победить.

Я не хочу загадывать наперед и говорить о перспективах на конец сезона. Необходимо выиграть каждую игру, в конце сезона посмотрим на итоговое место. Боюсь ли я, что судейство в оставшихся матчах будет таким, как в матче "Зенита" и "Урала"? Я бы не хотел говорить о них. У них такая же сложная работа, как у нас, футболистов. Я надеюсь, что они будут допускать меньше ошибок. (Екатерина ПОТАПОВА)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"