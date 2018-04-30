Андреас Гранквист: "Лига Европы у "Краснодара" в кармане, но хотелось бы попасть в Лигу Чемпионов"

Защитник и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что во втором тайме соперник действовал более опасно. "Быки" забили оба мяча во второй половине встречи, дубль за две минуты оформил Федор Смолов.

- В первом тайме мы сыграли неплохо, хорошо владели мячом, - заявил Гранквист. - В принципе "Локомотив" только пытался подловить нас на контратаках, но мы сыграли надежно в обороне, не позволили ему не забить ни одного мяча. Во втором тайме мы тоже играли неплохо, хотя "Локомотив" стал более опасным. Но мы забили два мяча, и нам стало трудно от того, что "Локомотив" всеми силами побежал вперед. Мы справились с его атаками.

- Как отреагировали, когда узнали, что Ари выйдет в основном составе?

- К этому были готовы, потому что на теории и установке перед игрой мы знали, что он, скорее всего, выйдет на игру вместе с Фарфаном. А как он играет, его сильные стороны мы знаем, потому что мы были в одной команде на протяжении долгого времени. Я очень счастлив, что все так получилось в матче с "Локомотивом", и мы не подпустили Ари к нашим воротам.

- "Локомотив" борется за чемпионство, "Краснодар" - за Лигу Чемпионов. Кому было тяжелее психологически, как считаете?

- Как я уже говорил, "Локомотив" может стать чемпионов, пробиться в Лигу Чемпионов, но не сегодня они бы добились чемпионства. Мы бы этого им не позволили. В итоге обе команды провели хороший матч, но мы сыграли лучше, и теперь остаются два очень важных матча, в которых мы обязаны побеждать. У нас место в Лиге Европы уже в кармане, но хотелось бы попасть в Лигу Чемпионов. Мы будем делать все возможное для этого и надеяться, что ЦСКА с "Зенитом" тоже очки потеряют.

- Оцените календарь "Краснодара". Какие шансы на Лигу Чемпионов?

- Это будет очень сложно, потому много вещей не только от нас зависит. Не все в наших руках. Но нужно побеждать в обоих матчах и смотреть на итог. (Екатерина ПОТАПОВА)

За два тура до конца чемпионата России "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отставание от второго места, которое дает право напрямую попасть в число участников Лиги чемпионов, составляет 3 балла.

В 29-м туре "Краснодар" на выезде сыграет со "СКА-Хабаровск" (5 мая, время начала игры - 11.00 по московскому времени). В 30-м туре "быки" дома примут "Рубин" (13 мая, 14.00 по московскому времени).