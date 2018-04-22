Андреас Гранквист: "Краснодару" будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). По его словам, все решила вынужденная замена Олега Шатова.

– До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу, – начал Гранквист. – Мы контролировали мяч. После выхода Жоаузинью мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру. Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча.

– Как можете прокомментировать стык с Витиньо, который получил травму головы? (В этот момент футболист ЦСКА стоял в двух метрах от Гранквиста и давал интервью бразильскому телеканалу. – Прим. "СЭ".)

– Обычный эпизод. Мяч перелетел через меня, Витиньо я не увидел. Я хотел попасть по мячу, а не по нему.

– После этого матча у "Краснодара" остаются шансы на попадание в Лигу чемпионов?

– Это будет очень сложно. Впереди три матча, которые мы должны выигрывать. (Константин КОЛМАКОВ)