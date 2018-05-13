Андреас Гранквист: "Краснодар" пока не дотягивает до топовых клубов"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после ничьей в матче 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) выразил мнение, что "быкам" есть к чему стремиться в российском чемпионате, поскольку команда пока не дотягивает до уровня топовых клубов. Швед покидает клуб по окончании сезона, встреча против казанцев стала для него последней в составе "Краснодара".

- Сегодня был очень тяжелый день, - отметил Гранквист. - Много эмоций у меня, думаю о своем будущем, много мыслей. Эти пять лет в "Краснодаре" были особенными для меня, я очень горд, что играл в таком клубе, у которого замечательный владелец, прекрасные игроки, болельщики. Мне здесь все нравилось. Мы в течение сезона старались хорошо играть и в итоге завоевали место в Лиге Европы. Я этим очень доволен и с чистой совестью уезжаю в Швецию, чтобы играть там.

- Есть ли у вас возможность вернуться после окончания карьеры в "Краснодар" и заниматься здесь тренерской работой в молодежном составе?

- Поживем - увидим, как говорят русские. "Краснодар" занимает особенное место в моем сердце, и после того, как я закончу свою карьеру... буду всегда рад вернуться сюда. Здесь замечательный клуб и болельщики, которые всегда хорошо ко мне относились. Наверно, я бы хотел снова сюда вернуться.

- Почему не удалось победить "Рубин"?

- Это была очень тяжелая игра. Ощущалось давление на нас. Во-первых, последняя игра в сезоне, во-вторых, у кого-то из ребят было, может, не чемоданное настроение, но уже думали больше о своем отпуске. Кроме того, "Рубин" - очень серьезная команда, футболисты играют очень компактно в обороне, ищут шансы в контратаках, и у них было два таких момента, когда они могли забить. Своих моментов с игры мы создали больше, но реализовали только один. Мне кажется, это справедливый счет для такой игры. Конечно, хотелось победить, но сыграли вот так. Итоги сезона? Я бы не согласился, что Лига Европы - не тот результат, к которому мы стремились. Попасть в этот турнир - тоже хорошее достижение. Конечно же, хочется чего-то большего, но есть топовые команды - "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак", - но "Краснодар" пока не очень до них дотягивает. Мы всегда стараемся бороться, делаем это на равных, и это хорошо. Я считаю, клуб должен продолжать в таком же духе - всегда сражаться, бороться.

- Не было ли у вас такого момента на встрече с болельщиками, что вы пожалели о своем решении уйти из "Краснодара"?

- Решение далось мне тяжело. Пять лет, которые я провел в "Краснодаре", были лучшими в моей карьере. Но по семейным обстоятельствам нужно было принять какое-то решение. Мы с женой ожидаем появление второго ребенка, и в течение какого-то времени, когда я давал интервью в том числе и шведским СМИ, я говорил, что вернусь в "Хельсинборг". Мне жаль покидать клуб, но я думаю, что возвращение в Швецию - это оптимальное решение. (Екатерина ПОТАПОВА)