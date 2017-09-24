Андреас Гранквист: "Краснодар" не выполняет установку тренера"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что краснодарцы до встречи знали о том, что сине-бело-голубые хорошо играют головой. Оба мяча были забиты после подач с правого фланга. Первый мяч после розыгрыша штрафного забил Александр Ерохин, а второй - Дмитрий Полоз.

- Да, нам забили два мяча головой, - сказал Гранквист в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам говорили об этом на установке, это наша невнимательность. Нам надо концентрироваться на стандартах. Мы не выполняем установку тренера.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"