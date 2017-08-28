Андреас Гранквист: "Краснодар" идет в чемпионате неплохо, хотя очков могли бы иметь и больше"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после матча 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что москвичи действовали с акцентом на атаку. По его словам, команда в первой части сезона могла иметь больше очков.

- Я очень обрадовался, когда с первых минут стало ясно, что "Динамо" не будет закрываться, - сказал Гранквист. - Они начали играть в своей манере с акцентом на атаку. Это означало, что у нас будет простор для собственных атакующих действий. В такой футбол мы сегодня играли, и многое у нас получалось. Мы создали немало голевых моментов, наверное, могли забить и больше. Но все равно я рад, что мы смогли сегодня одержать победу.

За прошедшие восемь туров у нас были взлеты и падения, игры удачные и не очень. Мы, безусловно, не должны были терять очки дома в матчах с "Уралом" и "Амкаром", с другой стороны, сумели победить в гостях такие сильные команды, как "Рубин" и "Ахмат". В целом, считаю, мы идем в чемпионате неплохо, хотя очков могли бы иметь и больше.