Андреас Гранквист: "Готов завершить карьеру в "Краснодаре"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист подчеркнул, что ему поступали предложения от "Зенита" и "Ромы". Гранквист отметил, что он не хочет покидать "Краснодар" и готов играть в российском клубе до окончания карьеры.

– Зимой про вас ходили разговоры о переходе в "Зенит" или "Рому". Действительно получали от них предложения?

– Да, представители нескольких клубов встречались с моими агентами и пытались что-то организовать. Но никакой определенности не возникало, поэтому сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Основная причина, почему я до сих пор остаюсь в "Краснодаре", – руководство дало понять, что во мне заинтересовано и не хочет никуда отпускать. Я тоже доволен тем, где выступаю, своей ответственностью как капитана. Меня все устраивает. "Краснодар" – та команда, где готов завершить карьеру.

– То есть у вас нет желания перебраться в другой чемпионат?

– (Улыбается.) Никогда не говори "никогда". Но Галицкий неоднократно говорил, что хочет видеть меня здесь как можно дольше и что у него есть желание, чтобы я закончил карьеру в именно в его клубе. Что ж, пусть будет так. Почему бы и нет? (Екатерина ПОТАПОВА)