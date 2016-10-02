Андреас Гранквист: "Еду в сборную в хорошем настроении"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Рубином" (1:0) в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги заявил, что игра получилась тяжелой, однако победа принесла положительные эмоции, которые помогут быстрее восстановиться. Также он добавил, что очень рад переезду "Краснодара" на свой стадион, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– У нас был очень напряженный график, мы играли по несколько матчей и в чемпионате, и в Лиге Европы, – отметил Гранквист. – Тем не менее, мы уже к этому привыкли, достаточно хорошо восстанавливаемся. Игра с "Рубином" получилась тяжелой, во-первых, потому что поле было не лучшего качества, потому иногда было легче играть не в пас, как мы обычно это делаем, а играть длинными передачами. Но мы забили один мяч, уверенно контролировали ход игры, потому я считаю эту победу заслуженной.



– С какими эмоциями едете в сборную?



– Когда мы играем много матчей, это тяжело. Но когда побеждаешь в них, то восстановление происходит проще. Ты восстанавливаешься уже на следующий день. Так оно и произошло. Мы провели хороший отрезок. Я сейчас отбываю в сборную с отличным настроением. Особенно рад, что наша команда уже в следующем матче будет играть на новом стадионе.



– Как-то особенно чувствовали то, что это был последний матч на стадионе "Кубань"?



– Сильного давления не было, хотя, может, кто-то его и ощущал. Но при всем уважении к этому стадиону, он уже недостаточно хорош для наших игр. Я очень рад, что мы перебираемся на новый стадион. Опять же для наших болельщиков это будет гораздо лучше, потому что будут более приемлемые условия для просмотра матчей. Там есть крыша, которая спасет от дождя, и будет тепло. В общем, новый стадион – это всегда замечательно.