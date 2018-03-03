Андреас Гранквист: "Думаю, я такой же полезный для "Краснодара", как Вернблум для ЦСКА"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Ростовом" (3:1) в матче 21-го тура премьер-лиги заявил, что его команда смогла измотать соперника, что стало залогом победы, передает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара. Также футболист добавил, что в ворота его команды поставили не совсем очевидный пенальти.



– Мы с самого начала знали, что "Ростов" будет обороняться почти всей командой и искать счастья в контратаках, – сказал Гранквист. – Первые 10 минут игры мы хорошо начали, но потом начались проблемы, когда соперник запустил серию угловых у наших ворот, пришлось понервничать. Но затем мы забили первый мяч, достаточно прочно установили контроль на поле. У Перейры был хороший шанс в первом тайме, и если бы он забил, то нам стало бы гораздо проще. Но получилось так, что в пользу "Ростова" был назначен не совсем очевидный пенальти, слишком просто его назначили. В итоге соперник сравнял счет.

Выходя на второй тайм, мы знали, что если будем продолжать играть в таком же духе, много атаковать, то "Ростов" рано или поздно устанет. Собственно, это и произошло, мы соперников измотали, забили 2 мяча: один – с пенальти, один – с игры. Победили, что для нас очень важно, так как был длинный зимний перерыв, и сейчас мы получили 3 очка, благодаря которым удалось выйти на второе место в таблице.

– В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?



– Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для "Краснодара". А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.



– Подключение в атаку – требование тренера или ваша инициатива?



– Конечно, здесь есть и часть моей инициативы. Когда я получаю мяч, находясь в обороне, и есть вариант продвинуться вперед, то я это делаю, потому что команде соперника тяжело реагировать, когда центральный защитник внезапно подключается к атаке. С другой стороны, главный тренер накладывает на меня ряд обязанностей по игре, поэтому это сочетание инициативы.



– Что скажете о своем будущем?



– На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом "Хельсинборгом", и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.



– Здесь больше вопрос в финансах или быте?



– Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в "Краснодаре" уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет. Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину.