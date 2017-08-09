Андреас Гранквист: "До "Краснодара" у меня были переговоры с "Миланом"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист отметил, что ни разу не пожалел о переходе в российский клуб. Швед подчеркнул, что условия в "Краснодаре" оказались лучше, чем он мог себе представить.

– Когда впервые услышал об интересе со стороны "Краснодара", подумал: "А где это?.." – цитирует официальный сайт ФИФА Гранквиста. – О российском футболе я тогда вообще не имел понятия. Когда приехал знакомиться с клубом, не мог поверить своим глазам. Столь хороших условий для тренировок я точно не ожидал. Да и климат оказался очень приятным.

Незадолго до того, как на меня вышел "Краснодар", были переговоры с "Миланом" и еще с несколькими клубами из серии А, но российский клуб был куда настойчивее и убедительнее. Я ни разу не пожалел о своем решении. При мне "Краснодар" впервые в истории попал в тройку, мы регулярно играем в еврокубках. Недавно открылся стадион, который я считаю лучшим в России. Первые плоды начала давать академия: сейчас с основой тренируются 3-4 ее воспитанника. И, конечно же, очень горжусь тем, что меня, иностранца, выбрали капитаном команды.