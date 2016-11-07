Андреас Гранквист: "Даже на тренировках "Краснодар" не может проводить полноценные "двусторонки"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист по окончании матча 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:3) отметил, что одержать победу помешали индивидуальные ошибки игроков. По словам 31-летнего шведа, подобное недопустимо, когда ведешь в счете с преимуществом в 2 мяча на своем поле.

– "Краснодар" сыграл не так хорошо, как был должен. Мы вели 2:0, а потом была серия индивидуальных ошибок, которая привела в трем мячам в наши ворота. Было непросто вернуться в игру, тем более в меньшинстве. Но во втором тайме мы проявили характер, боролись до конца и сумели добыть ничью. Команда расстроена, потому что настраивалась только на победу. Нельзя так играть, когда ведешь дома с разницей в два мяча. Нам нужно обращать внимание на свои собственные оплошности.

Наше положение усложняется большим количеством травмированных. Тренерам сложно подобрать состав на матч, даже на тренировках мы не всегда можем проводить полноценные "двусторонки". Надеюсь, что перерыв на матчи национальных сборных позволит большинству травмированных вернуться в строй.

Куасси Эбуэ еще очень молод. Он первый год выступает на таком уровне. Ивуариец пытался объяснить судье, что ничего не сделал. А я пытался его успокоить, чтобы он перестал препираться с рефери, так как было понятно, что он своего решения не изменит. Дальнейшие разговоры могли только все ухудшить и повлиять на увеличение срока его дисквалификации.