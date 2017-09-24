Андреас Гранквист: "Было интересно бороться с Дзюбой"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что соперник является, возможно, самой сильной командой в премьер-лиге. Также он подчеркнул, что не стоит зацикливаться на поражении, чтобы нормально готовиться к следующей игре.



– Игровой кризис в команде? – переспросил Гранквист. – Я не могу об этом говорить, посмотрите на наше место в таблице. К тому же мы играли против классной команды с классным тренером, поэтому результат такой. Сейчас об этом не стоит думать, у нас будет важная игра в Туле против "Арсенала". Я надеюсь, мы опять вернемся на наш уровень футбола и обеспечим в предстоящем матче хороший результат.

– Дзюба регулярно выигрывал верховые единоборства. Не удалось справиться с ним на втором этаже?



– Он очень мощный игрок, 2 метра роста, 100 килограммов веса. Конечно, верховые мячи он выигрывает. Но еще очень важно подбор выигрывать. С другой стороны, бороться с ним было интересно.



– Почему упустили Полоза и Ерохина?



– Да, мы в этом сезоне пропустили подавляющее количество мячей со стандартов, и даже перед прошедшей игрой на установке мы обсуждали это. Нам нужно было сыграть на стандартах уверенно, сконцентрироваться и не пропустить гол. К сожалению, мы этого не избежали. Не знаю, что нужно делать, но этому надо уделить очень пристальное внимание. Со стандартов вообще пропускать очень обидно.



– Ожидали, что "Зенит" будет играть впереди так агрессивно или у "Краснодара" просто не пошла игра с первых минут?



– Мы играли против одной из самых сильных команд в лиге, даже, возможно, против самой сильной. В принципе, было ожидаемо, что все пойдут вперед. До первого забитого гола игра была равной, но потом нам стало тяжелее, и мы начали совершать еще больше ошибок. С другой стороны, проиграв сегодня, не стоит забивать этим голову завтра. Надо готовиться и подойти к следующей игре в хорошем состоянии. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит" // "Зенит": тайм совершенства