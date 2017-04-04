Андреа Д'Амико: "Вчерашние события не изменили планы Кришито"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико заявил, что теракт, случившийся вчера в Санкт-Петербурге, не изменил планов его клиента. Итальянский футболист намерен продолжать выступать за российский клуб.

– То, что произошло вчера в Санкт-Петербурге, не изменило планы Кришито, – цитирует Itasportpress.it Д'Амико. – Ему нравятся люди в Санкт-Петербурге, и он не покинет "Зенит". Кришито может быть даже продлит контракт. "Наполи"? Это лишь слухи, которые никак не материализовались.

Доменико Кришито: "Я был в нескольких сотнях метров от места теракта в Санкт-Петербурге" //

Доменико Кришито: "Молюсь за жертв и семьи, затронутые трагедией в Санкт-Петербурге"