Андре Виллаш-Боаш: "Я всегда был большим фанатом Кержа!"

Андре Виллаш-Боаш, накануне покинувший пост главного тренера "Шанхай Шанган", отметил, что хорошо относится к экс-нападающему "Зенита" Александру Кержакову. Также португалец заметил, что нельзя выпускать футболистов в основном составе только за прошлые заслуги.

– Я всегда был большим фанатом Кержа! – цитирует 8news Боаша. – На первой же своей тренировке в "Зените" я первым подошел именно к Кержакову и сказал: "Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать". И Керж вышел в основе в первых двух матчах. Во второй игре, с "Амкаром", я выпустил на замену Рондона, и он забил. Потому в третьей встрече я решил поставить в состав Рондона. Кержаков уважительно отнесся к происходящему. А во втором сезоне у меня просто были другие идеи по игре в атаке. Я хотел использовать Рондона и Халка на острие. Это было моей целью.

Я знал, что Керж – важный игрок в истории "Зенита", чтобы оставлять его за бортом. Я это понимал, но он не был в моих планах. Это непростая ситуация. Я ведь не нянька. Я футбольный тренер. Иногда я должен принимать непопулярные решения. Порой я расплачиваюсь своей работой за свою строгость. Например, в "Челси" я говорил игрокам: "вы не играете потому и потому". Если им это не нравится, я ничего не могу поделать, но, повторюсь, я им не нянька.

Я не буду говорить им, что они лучшие, если это не так. В "Челси" я объяснял Терри, Лэмпарду и Эшли Коулу – игрокам, с которыми у меня не сложились отношения, – каждое свое решение. Но они поворачивали эту ситуацию так, как хотелось им. В ситуации с Кержаковым было то же самое. Порой мне кажется, что клуб должен расставаться с игроками с историей. И чем раньше, тем лучше. Жить нужно будущим, а не прошлым. Например, я добился успехов с "Порту". И болельщики "Порту" хотят, чтобы я вернулся. Но если я вернусь и начну проигрывать, никакие былые заслуги меня не спасут: я просто потеряю свою работу.

Виллаш-Боаш работал в "Зените" в период с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

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