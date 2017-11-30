Андре Виллаш-Боаш: "У меня были большие планы на Файзулина"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш считает, что российским игрокам нужно играть в европейских чемпионатах. Также португалец посетовал, что травмы не позволили ему раскрыть потенциал Виктора Файзулина.

– Российским игрокам нужно пробовать себя в Европе. Возможно, для лучших российских игроков чемпионат Германии будет оптимальным вариантом – цитирует 8news Боаша. – Англия все-таки немного посложнее. Я бы с удовольствием посмотрел на Шатова, Кокорина, Дзюбу, Смольникова в европейских клубах. Да и Файзулин. Прекрасный игрок. Я видел его в основе и у меня были большие планы на него. Но, к сожалению, он не смог продолжить играть из-за проблем с коленом.

Если говорить об игроках других российских команд, то неплохой шанс у Головина. Им же уже интересовался "Арсенал". Конечно, в Европе они и близко не заработают таких денег, как в России. Но иногда надо сделать шаг назад, чтобы двигаться дальше.

Виллаш-Боаш работал в "Зените" в период с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Файзулин не выходил на поле с сентября 2015 года из-за проблем с коленом.

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