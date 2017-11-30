Андре Виллаш-Боаш: "Шатов - лучший футболист, с которым я работал"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш назвал полузащитника Олега Шатова лучшим игроком, с которым он когда-либо работал. Португальский специалист отметил, что 27-летний хавбек бывает слишком расслаблен перед матчами.

– Шатов – лучший игрок, с которым я работал, – цитирует 8news Боаша. – Прошлый сезон у него получился не самым лучшим. Тренер ему не доверял. Но он прекрасный игрок. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Если бы я возглавил немецкий клуб – скорее всего, забрал бы Шатова к себе. У него есть потенциал, необходимые качества. Хотя он знает, что ему нужно работать над своей концентрацией. Перед игрой он часто слишком расслаблен.

Тренер или чувствует уверенность в футболисте, которую передает ему, или нет. При мне Шатов играл с огромной уверенностью – один из лучших, с кем я когда-либо работал. А в прошлом сезоне его вообще не существовал при Луческу. Олег проиграл конкуренцию Маку и Жулиану.

В этом сезоне Шатов провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.