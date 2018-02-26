Андре Виллаш-Боаш: "Был близок к подписанию Хавьера Эрнандеса в "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что мог подписать в клубы форварда сборной Мексики Хавьера Эрнандеса. Однако нападающий, на тот момент выступавший в "Манчестер Юнайтед", отвечал отказом.

- Я был близок к подписанию Чичарито в "Зенит" и "Тоттенхэм", у нас до сих пор хорошие отношения, - цитирует ESPN Виллаш-Боаша. - Но он хотел пробиться в состав "Манчестер Юнайтед". Он говорил: "Я буду бороться за место в состав до конца".

Эрнандес покинул "МЮ" в 2014 году, отыграв в аренде в "Реале" один сезон, после чего был продан "Байеру", а с 2017 года защищает цвета "Вест Хэма".