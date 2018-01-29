"Андерлехт" подтвердил, что Ханни проходит медобследование для "Спартака"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни в ближайшее время перейдет в "Спартак", сообщает VTM. По информации источника, в бельгийском клубе подтвердили, что 27-летний игрок проходит медобследование для красно-белых.
Хавбек должен присоединиться к москвичам на сборе в испанской Марбелье.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 31 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
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