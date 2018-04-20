Анатолий Жабченко: "У Ярмоленко была такая же ситуация, как у Смолова, но ему карточку отменили"

Арбитр ФИФА, житель Крыма Анатолий Жабченко в интервью "СЭ" отметил, что сравнил ситуацию форварда "Краснодара" Федора Смолова с эпизодом с участием Андрея Ярмоленко трехлетней давности. Российский нападающий ошибочно получил желтую карточка, которая стала для него четвертым, поэтому он пропустит игру с ЦСКА.

- Видели резонансный эпизод в матче "Краснодар" – "Арсенал", когда арбитр Чистяков вместо пенальти в ворота гостей, наказал за симуляцию желтой карточкой Смолова. Теперь форвард не сыграет в важнейшей встрече с ЦСКА из-за перебора "горчичников"…

– Вы знаете, абсолютно такая же ситуация сложилась в украинском чемпионате три года назад. Один в один! Тогда арбитр матча "Волынь" – "Динамо" несправедливо показал желтую карточку Ярмоленко, которая стала для Андрея четвертой. Причем в следующем туре киевляне должны были играть с "Шахтером". Тогда разразился очень громкий скандал. Кто-то начал искать в этой карточке чей-то след, пошли разговоры о коррупции. В итоге арбитр написал объяснительную, признал, что ошибся.

– Ярмоленко сыграл с "Шахтером"?

– Да. КДК отменил его карточку.

– То есть, это было прописано в регламенте?

– Да. Был такой пункт. Арбитр признал ошибку, и КДК рассмотрел апелляцию. Нужно понимать, что на финишной прямой давление на судей растет. И никто не застрахован от неверных решений.

– Смолову дисквалификацию не "скостили". Таков наш регламент.

– Считаю, что регламент нельзя менять по ходу чемпионата. Раз нет такого пункта, значит, не было возможности отменить карточку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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