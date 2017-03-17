Анатолий Тимощук: "Рад возможности поработать с Луческу в "Зените"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук после первой тренировки в новом качестве подчеркнул, что психологически готов к этой работе. Специалист рад возможности поработать в клубе из Санкт-Петербурга под руководством Мирчи Луческу.

- Удалось ли избежать туннеля для новичков? Пытался, - приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Тимощука. - Думал, что все забыли об этом. Но туннель устроили на разминке.

Что будет входить в мои обязанности? Я - помощник главного тренера. Буду вникать в тренировочный процесс. Хотелось бы пройти сборы вместе с "Зенитом", но имеем то, что имеем.

Наверное, нужно какое-то время, чтобы понять обязанности, быстро перейти от статуса футболиста к статусу тренера. Психологически я уже к этому готов. Рад, что у меня есть возможность поработать с таким специалистом, как Луческу, а также такой командой, штабом, футболистами. В "Зените" собраны игроки высокого уровня, хорошо налажена инфраструктура. Думаю, что после открытия новой базы и стадиона мы, как всегда, будем на высшем уровне.

Дружба с Лодыгиным? У нас всегда с ним были такие отношения. Конечно, не хватало борьбы, которая была на футбольном поле.

Волнение перед дебютом? После расставания с "Петровским" всегда испытываешь волнение, когда снова видишь поддержку, болельщиков. Не думаю, что сейчас что-то изменилось.