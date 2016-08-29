Анатолий Тимощук: "Однозначного фаворита в чемпионате России не вижу"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук подчеркнул, что не может выделить явного фаворита в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По мнению Тимощука, "Краснодар" пока не готов к чемпионской гонке.

– Мы начали с темы чемпионата России, давайте ею и закончим. Вы готовы назвать фаворита первенства? Может быть, это "Зенит"?

– К сожалению, я совсем не видел матчей "Спартака", только фрагмент встречи с "Краснодаром". Но этого мало, чтобы провести какой-то анализ. Мы видим, что команда в поисках – игры, футболистов... Это часто в последнее время со "Спартаком" случается. Мы видим тот же "Локомотив", который старается что-то поменять, аналогичную перестройку проводит "Зенит". ЦСКА лихорадит: все игры армейцам давались тяжело, и матч за Суперкубок оставил больше вопросов, чем ответов. С другой стороны, наблюдаем более стабильный "Амкар".

– Даже после разгрома от "Зенита"?

– В этом матче присутствовали ошибки, проблемы. Первый тайм в исполнении пермяков оказался более выразительным, чем второй. Может, их физически не хватило... Но чтобы решать проблемы опять же нужно время. Либо подбор кадров. Думаю, нынешний "Амкар" выжимает максимум из ситуации, в которой находится.

– А "Краснодар" к фаворитам не относите?

– Честно, всегда импонировала их игра, подход, отношение президента. Но мое мнение, что "Краснодар" еще не готов к чемпионской гонке. Подбирается близко, но все же не готов. Дай бог, чтобы я ошибался! Ведь чем больше команд бьется за титул, тем лучше, тем выше уровень лиги. Они же все равно будут стремиться к этой вершине. И чем быстрее они к ней придут, тем лучше. На один конкурентоспособный клуб станет больше. Но, повторю, пока у меня есть ощущение, что чего-то им еще не хватает. Это как с "Ростовом" в прошлом сезоне – у него были для первого места все шансы, но чуть-чуть не хватило. Так что однозначного фаворита в чемпионате России не вижу. (Татьяна КОПЫЛОВА)