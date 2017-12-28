Анатолий Тимощук: "Надеюсь, после зимних сборов "Зенит" будет к рывку готов"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук считает, что команде по силам ликвидировать отставание от "Локомотива", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России​. После 20 туров сине-бело-голубые отстают от железнодорожников на 8 очков.

– Есть проблемы, и мы это понимаем, – сказал в эфире "Радио Зенит" Тимощук. – Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло. Нынче много пишут, что у "Зенита" молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более многие из них претендуют на место в сборной. Отсюда долгие перелеты, которые не даются безболезненно, если ты вернулся за день-два до матча за клуб. Мы постоянно обо всем этом размышляем.

Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли – как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, – не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле. Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов "Зенит" будет к рывку готов.

– С чем связана постоянная ротация в команде?

– Знаете, когда есть 25 игроков и ты не вышел в одном матче, но можешь попасть в основу в следующем, – на месте футболистов этому надо радоваться. Ведь шанс дается почти каждому. Хотя есть специалисты, которые берут 11 игроков и работают в основном только с ними. Вспомнить хотя бы Дика Адвоката в "Зените". В нынешнем чемпионате тоже имеются похожие примеры. Вместе с тем ротация не должна быть в ущерб результату.