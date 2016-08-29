Анатолий Тимощук: "Лодыгину еще выпадет шанс, нужно только его дождаться"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук подчеркнул, что поддержал Юрия Лодыгина после игры с "Амкаром". По словам Тимощука, он надеется, что вратарь сборной России с честью выйдет из сложившейся ситуации и вернет себе былую форму и место в основе клуба.

– В курсе, что вы поддерживаете отношения с Юрием Лодыгиным, который сейчас попал в черную полосу, потеряв место в составе...

– После игры с "Амкаром" я его встретил, поддержал. Он мой друг, мы давно общаемся. Но конкуренция порождает качество. Об этом Юре и сказал. Не должно быть место на поле для кого-то забронировано. Сейчас для него наступил такой период, что он должен доказать свое право вернуться в основу. А делается это прежде всего в ходе тренировочного процесса. И когда получишь свой шанс, им нужно воспользоваться. А выпадет он обязательно. Надо быть к этому готовым, упустишь – придется ждать следующего. Либо ошибки конкурента.

– Может быть, Лодыгин еще не привык к новым требованиям тренера, поэтому выглядел не слишком уверенно? Обидно, что на него посыпался сейчас град не слишком конструктивной критики...

– Мы всегда привыкли критиковать, к сожалению. Когда все хорошо, тебя гладят по головке. Как только проблемы, сразу начинается шквал обвинений, куча упреков и всего такого. Поэтому каждый из нас должен быть психологом. И такая ситуация должна делать сильнее. Надеюсь, Юра с честью выйдет из этой ситуации. Иногда я пытаюсь поставить себя на место тренера и понимаю, какой тяжелый выбор ему предстоит. На одну позицию у меня было по три кандидатуры! И сделать выбор очень тяжело. Но Луческу отвечает за результат и принимает решения. (Татьяна КОПЫЛОВА)