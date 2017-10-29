Анатолий Тимощук: "Конфликт Смольникова и Кузяева - это больше такой нервный момент"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук после матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3) отметил, что команде необходимо прибавлять в реализации моментов. Также он подчеркнул, что словесная перепалка Игоря Смольникова и Далера Кузяева на поле произошла из-за излишней нервозности.

– Провели очень хороший первый тайм: доминировали, владели инициативой, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Тимощука. - К сожалению, не реализовали моменты. Во втором тайме соперник поймал нас на контратаке, смог забить. Мы знали о сильных качествах "Локомотива" на контратаках, но, к сожалению, пропустили. Потом открылись уже – получили второй, третий мячи.



– Семин сказал на пресс-конференции, что "Зенит" – самая подающая команда, и сумел использовать это знание. Вы не пытались что-то поменять?

– Ну, можно и так сказать, если не брать во внимание штангу и еще момент во втором тайме у Ригони. Хорошие возможность создали как раз после фланговых подач, но мы их не реализовали. А соперник справился с этим. Они, наверное, выполнили установку тренера лучше, чем наши футболисты. Нужно работать, нужно искать причины, которые приводят к пропущенным мячам, и искоренить их. Все знают, что не забиваешь ты – забивают тебе, и нужно прибавлять в реализации в том числе.

– Смольников и Кузяев поругались на поле. Что произошло?

– Думаю, это больше такой нервный момент – конечно, не каждый хочет проигрывать у себя дома, при своих болельщиках. Тем более при такой поддержке, которая есть всегда на нашем стадионе. Команда, все футболисты просят прощения за сегодняшний результат. Обещаю, что приложим максимум усилий, чтобы исправить сегодняшнюю ситуацию, и не допускать таких ошибок впредь.