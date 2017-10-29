Анатолий Тимощук: "Конечно, разговор в раздевалке между Манчини и футболистами был"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук после разгромного поражения от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России отметил, что команда должна работать над тем, чтобы найти выход из этой ситуации. По его словам, с игроками после матча состоялся разговор по душам.

- Из раздевалки все футболисты выходили убитыми. Состоялся серьезный разговор?

- Конечно, разговор был. Конкретные эпизоды будем разбирать завтра, поэтому каждый футболист сможет проанализировать свою игру и найти выход из ситуации. Над этим работает не только тренерский штаб, а вся команда.

- Манчини кричал?

- У нас часто бывают разговоры по душам с игроками. Эта беседа - не исключение.

- Что пытался сделать тренерский штаб, чтобы встряхнуть игроков при счете 2:0?

- При счете 2:0 соперник играл в свою игру на контратаках. Мы пытались сделать это за счет замен, чтобы ускорить игру и добавить в прессинге за счет свежих игроков.

- Связан ли спад команды с уходом Константина Сарсании? Можно ли сказать, что "Зенит" находится в подавленном состоянии?

- Это огромная утрата. Знал Костю больше десяти лет. Это шок для меня и многих футболистов. Не хотелось бы на этом останавливаться, мы выразили соболезнования родным и близким. Не хочется искать причин, потеряли часть нашей семьи. Ушел великий человек, который решал вопросы в том числе и внутри коллектива. Для всех нас он бы помощником и другом. Так произошло. В память о нем мы должны только побеждать и доказывать, что все его дела были правильные и светлые. Сделаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Сильный человек отличается тем, как быстро он поднимется после падения. У нас достаточно лидеров и амбициозных профессионалов для того, чтобы все проанализировать и вновь подняться на вершину. (Артем РЯБОВОЛ)