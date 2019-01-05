Анатолий Мещеряков: "Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о возможном выкупе контракта полузащитника Гжегожа Крыховяка. Хавбек принадлежит "ПСЖ" и играет за "Локо" на правах аренды. Сумма выкупа составляет порядка 11 миллионов евро.

– Мы не обсуждаем конкретных игроков, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Будет время – будет пища. Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?

В нынешнем сезоне на счету Крыховяка 24 матча, 1 гол и 2 передачи во всех турнирах.