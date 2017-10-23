Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) заявил, что ему жалко болельщика, упавшего с трибуны во время встречи. Функционер посоветовал фанатам быть внимательнее.
– Очень жалко болельщика, который упал с трибуны, – сказал Мещеряков. – Хочется, чтобы бы люди приходили наслаждаться футболом, и не было таких эксцессов. Спасибо им за то, что даже в такую погоду их собралось не мало. Давайте все будем внимательней.
– "Локомотив" готов оказать помощь болельщику, если это будет нужно?
– Любая помощь должна идти от души и она не требует дополнительного пиара. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //
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