Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) заявил, что ему жалко болельщика, упавшего с трибуны во время встречи. Функционер посоветовал фанатам быть внимательнее.

– Очень жалко болельщика, который упал с трибуны, – сказал Мещеряков. – Хочется, чтобы бы люди приходили наслаждаться футболом, и не было таких эксцессов. Спасибо им за то, что даже в такую погоду их собралось не мало. Давайте все будем внимательней.

– "Локомотив" готов оказать помощь болельщику, если это будет нужно?

– Любая помощь должна идти от души и она не требует дополнительного пиара. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //

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