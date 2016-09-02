Анатолий Мещеряков: "Задача Семина - сделать выпускников академии "Локо" ключевыми игроками клуба"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что железнодорожники намерены сделать ставку на собственных игроков. Также он рассказал о задачах, которые поставлены перед новым президентом клуба Ильей Геркусом.

– Мы настроены не на приобретение готовых игроков, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – Одна из главных задач Семина – дальнейшее улучшение работы нашей академии для того, чтобы ее выпускники впоследствии играли ключевую роль в команде.

Задачей на сезон является попадание в зону еврокубков, это значит как минимум быть в пятерке по итогам чемпионата России. Лучшие результаты будут только приветствоваться. Перед президентом стоит задача улучшения коммерческой составляющей деятельности клуба. Это в том числе увеличение количества спонсоров и рекламодателей.