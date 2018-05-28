Анатолий Мещеряков: "Задача "Локомотива" на следующий сезон - занять место не ниже пятого"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что состоявшийся сегодня совет директоров клуба поблагодарил команду, главного тренера и весь менеджмент и отметил, что в новом сезоне задача будет занять место не ниже пятого. Перед чемпионатом-2017/18 перед железнодорожниками была поставлена такая же цель, а клуб впервые с 2004 года завоевал золото.

- Что скажете об итогах совета директоров "Локомотива"?

- Итоги сезона признаны хорошими. Совет директоров поблагодарил и президента клуба, главного тренера, менеджмент и всю команду за то, что так хорошо отработали в этом сезоне и перевыполнили план, который был поставлен советом директоров.

- Какие задачи поставили на предстоящий сезон?

- Задачи на сезон традиционные и заранее говорили, что мы ставим перед клубом, главным тренером, менеджментом долгосрочные – играть в еврокубках, то есть в следующем сезоне занять место не ниже пятого и достойно выступить в Лиге чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)