Анатолий Мещеряков: "Встреча Геркуса с Анчелотти? Вброс"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что у руководства клуба нет претензий к главному тренеру команды Юрию Семину. Также он назвал вбросом информацию о встрече президента клуба Ильи Геркуса с известным итальянским специалистом Карло Анчелотти.

- Сегодня появилась новость о том, что Геркус встречался с Анчелотти. Вброс?

- Вы сами ответили на свой вопрос. У нас почему-то считается, что все средства хороши. Претензий к тренеру, который сейчас возглавляет команду, нет. Он выполнил поставленные перед "Локомотивом" задачи, которые сформулировал Совет директоров.

- То есть "Локомотив" готов предложить новый контракт Семину, если тот решит остаться?

- А вдруг он уже решил? Все считают, что кто-то чего-то не решил. Но это же не те вещи, о которых все должны сразу узнавать. Будет время - будет и пища. Вы все узнаете.

- То есть не готовы сказать, предложит ли "Локомотив" Семину новый контракт или нет?

- Я еще раз говорю. На сегодняшний день тренер выполнил все задачи, которые поставил перед ним Совет директоров. Имеющий уши да услышит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

Полностью интервью Мещерякова - скоро в "СЭ"