Анатолий Мещеряков: "Всегда хочется чего-то большего, но "Локомотив" действовал в рамках бюджетных лимитов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков остался доволен трансферной кампанией клуба. По его словам, железнодорожники не вышли за рамки запланированного бюджета.

– Клуб достаточно эффективно поработал в это трансферное окно с учетом всех обстоятельств и тех игроков, которые к нам пришли, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Если бы совет директоров не был удовлетворен качеством приглашенных игроков за те деньги, за которые они пришли, он признал бы трансферную кампанию неудовлетворительной и сделал бы замечания. Без сомнения, всегда есть куда улучшаться, но на мой взгляд, к нам пришли достаточно качественные игроки за те деньги, за которые мы их приобрели, хотя окончательную оценку всех приобретений должна показывать игра.

Всегда хочется чего-то большего, но я считаю, что мы удовлетворительно действовали в рамках тех бюджетных лимитов, которые существуют в клубе. "Локомотив" в своей деятельности строго придерживается бюджета, утвержденного на год советом директоров. За строгим соблюдением финансовой и бюджетной дисциплиной в клубе совет директоров, мягко говоря, следит, и это один из тех вопросов, за который регулярно отчитывается менеджмент.

В настоящее время бюджет клуба выполняется, менеджмент не может от него отступать. Он был утвержден по планам доходов и расходов. Любая деятельность планируется, и исходя из нее, менеджмент за этим очень внимательно следит, чтобы финансовое состояние клуба было нормальным.