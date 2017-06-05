Анатолий Мещеряков: "Вопрос замены главного тренера на совете директоров "Локомотива" не обсуждался"

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба, отметив, что вопрос о смене главного тренера команды даже не стоял. По словам руководителя, в обозримом будущем этот вопрос обсуждать также не будут.

– Правда, что на совете директоров развернулась серьезная дискуссия по поводу главного тренера команды Юрия Семина?

– Подчеркиваю – вопрос замены главного тренера на совете директоров не обсуждался! Его не было в повестке дня.

– Будет ли этот вопрос обсуждаться в ближайшей перспективе?

– Не знаю. По крайней мере, в обозримой перспективе, я этого вопроса на заседании совдира не вижу.

– Тогда какую оценку дали работе Юрия Семина?

– Персональных оценок мы не давали. Но мы рассматривали вопрос итогов спортивного сезона. Причем речь шла не только о первой команде. Но и о молодежке. Много говорили о системе подготовки молодых игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)