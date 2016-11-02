Анатолий Мещеряков: "Вопрос об отставке Семина не рассматривается"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что в клубе не рассматривают вопрос об отставке главного тренера команды Юрия Семина. Мещеряков добавил, что у Семина есть кредит доверия.

– У главного тренера есть кредит доверия, – приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. – Никто ничего сейчас не рассматривает. А то у нас любимая история... Команда занимается и занимается. Дайте ей нормально поиграть.

"Локомотив" занимает 11-е место в турнирной таблице после 12 туров. В 11-м туре "Локо" проиграл "Рубину" (0:2).