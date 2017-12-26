Анатолий Мещеряков: "Важно, что есть переходный период в реформе лимита на легионеров"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял оптимальное решение по лимиту на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Было принято решение, что действующий лимит на легионеров, при котором команды не могут выпускать на поле одновременно более шести иностранцев в матчах РФПЛ, будет изменен с сезона-2020/21 – в заявке будет 7-8 иностранных игроков.

– Есть переходный период, и, на мой взгляд, это очень важно, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Когда мы заключаем контракты с игроками, они не на один день, и соответственно, чтобы планировать свою работу, надо принимать решения, давать клубам вот этот самый переходный период, чтобы мы могли настроить свою систему, в том числе и контрактов игроков. Так что это оптимально.

По-другому это и невозможно сделать. Вот что делать клубу, если, грубо говоря, примут решение по лимиту завтра? Это большие затраты для клуба будут.