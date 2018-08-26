Анатолий Мещеряков: "В первом тайме "Локомотив" экономил силы"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Анжи" (2:1), заявил, что вторую половину сезона команда проводит хуже, чем первую и хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.

- Как вам игра?

- Первый тайм отстояли, а во втором как начали бегать – сразу пришла игра.

- Почему стояли в первой половине встречи?

- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.

- Как оцените старт сезона?

- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.

- Скоро Лига чемпионов. Тревожно?

- Хочется, чтобы попались "Барселона", "Реал", "Ювентус". Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали сильную игру.

- Задача – выйти из группы?

- У нас других целей нет, и не бывает.

- Видели дерби "Спартака" с "Динамо"? Как вам антураж?

- Не хочу комментироваться другие матчи. Пусть это делают специалисты. Я думаю, чем больше зрителей будет приходить на наши матчи – тем интереснее у нас будут игры, тем меньше судьи будут ошибаться, и тем больше будет развиваться российский футбол. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)