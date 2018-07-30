20:53 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "В матче со "Спартаком" будет другой "Локомотив"


Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата Росси с "Уфой" (0:0) отметил, что во втором тайме прослеживались контуры настоящей игры чемпиона. По его словам, в следующем туре против "Спартака" команда сыграет лучше.

- Несмотря на драматическую концовку и отсутствие победы, могу сказать, что во втором тайме стали прослеживаться контуры настоящей игры "Локомотива", - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. - Уверен, что в ближайшее время мы увидим другую команду. И в дерби 4 августа будет другая команда на поле.

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https://rsport.ria.ru/football/20180730/1139915900.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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