Анатолий Мещеряков: "Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут одними из лучших на своих позициях"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что новички команды будут одними из лучших в чемпионате России. Летом красно-зеленые приобрели Федора Смолова, Гжегожа Крыховяка​ и Бенедикта Хеведеса.

– Цыплят считают по осени, поэтому предварительное рассмотрение итогов летней трансферной политики клуба будет только после первого круга, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Но я практически уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в стране на своих позициях.