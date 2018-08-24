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Анатолий Мещеряков: "Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут одними из лучших на своих позициях"


Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что новички команды будут одними из лучших в чемпионате России. Летом красно-зеленые приобрели Федора Смолова, Гжегожа Крыховяка​ и Бенедикта Хеведеса.

– Цыплят считают по осени, поэтому предварительное рассмотрение итогов летней трансферной политики клуба будет только после первого круга, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Но я практически уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в стране на своих позициях.

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