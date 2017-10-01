Анатолий Мещеряков: "У "Локомотива" появился командный дух, все бьются вне зависимости от счета"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Динамо" (3:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата России отметил, что в составе железнодорожников появился командный дух. Он также добавил, что все футболисты получают удовольствие от игры.

– Команда набрала форму. Появился командный дух, – сказал Мещеряков. – Ребята почувствовали, что могут играть в комбинационный футбол. Посмотрите, какая борьба. Все бьются вне зависимости от счета. Ребята получают удовольствие от игры и дают его зрителям. От этого и есть результат.

– За счет чего сегодня достигнут положительный результат?

– Понятно, и команда играла хорошо. Да и "Динамо" надо прибавлять.

– Вы победили из-за слабости "Динамо" или силы "Локомотива"?

– Счет на табло 3:0. Я принципиально не комментирую игру соперника. Наш противник тоже бился, хотел достичь результата. У них не получилось, у нас получилось. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"