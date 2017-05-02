Анатолий Мещеряков: "У "Локомотива" достаточный бюджет, чтобы показывать результат в еврокубках"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что для команды сезон не закончен после победы в Кубке России, и отметил, что "Локо" нужно завершить сезон на мажорной ноте. В финале Кубка России столичный клуб обыграл "Урал" со счетом 2:0 и со следующего сезона выступит в групповом турнире Лиги Европы.

– Сезон не закончен, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Конечно, очень хорошо, что завоеван трофей. Но сезон надо заканчивать на мажорной ноте. В финале все бились, нужно сказать спасибо каждому игроку. На поле была команда, которая играла с полной самоотдачей. Усиление и увеличение бюджета под еврокубки? Будет день, будет пища. И в настоящее время у клуба достаточный бюджет для того, что показывать результат не только в России, но и в еврокубках.