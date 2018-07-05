Анатолий Мещеряков: "Тарасов ведет переговоры с "Ростовом"? Это его проблемы"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым. У хавбека закончился контракт с клубом 30 июня. Новое соглашение пока не подписано.

- Будет ли продлен контракт с Тарасовым?

- Вы же знаете, нашу позицию. Когда и если продлим, вы все узнаете.

- Юрий Семин недавно сказал, что нужно скорее решить этот вопрос.

- Очень хорошо. Посмотрим.

- Не смущают новости о том, что Тарасов ведет переговоры с "Ростовом"?

-Это же его проблемы. Нас ничего не смущает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)