Анатолий Мещеряков: "Судья матча "Уфа" - "Локо" совершил две явные ошибки"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что арбитр встречи Михаил Вилков допустил две ошибки. По его словам, судья не засчитал чистый гол Эжера в первом тайме, а также не удалил нападающего уфимцев Сильвестра Игбуна.

- Судья не засчитал чистый гол в первом тайме, а во втором была чистая красная карточка у Игбуна, когда он наступил на ногу Баринову, - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. - Вот два явных момента. Не говорю, что если бы не судейство, то счет был бы другим, но есть две явные судейские ошибки.