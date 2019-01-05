Анатолий Мещеряков: "Сравнение Крыховяка и Влашича? Гжегож один из сильнейших опорников РПЛ"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков пока не готов ответить на вопрос, будет ли клуб продлевать контракт с полузащитником Мануэлом Фернандешем.

– Агент португальца Паулу Барбоза на днях сказал, что переговоры о новом контракте не ведутся. То есть не будете продлевать соглашение с Фернандешем?

– Отвечу традиционно в таких случаях: когда и если. Игроки пока находятся в отпуске.

-Отвечая на вопрос про будущее в "Локо" Крыховяка, вы сказали: "А знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?" Попробуем ответить вам: Влашич.

– Ну... Они разного типа. Согласитесь. Крыховяк попробовал себя на разных позициях. На мой взгляд, Гжегож на сегодняшний день как минимум один из сильнейших опорников в РПЛ.

– Поляк, на ваш взгляд, универсальнее Влашича?

– Не хочу оценивать других игроков. Это будет неправильно с моей стороны. (Виталий Айрапетов)