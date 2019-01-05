Анатолий Мещеряков: "Смородская говорила, что чемпионский состав "Локо" на 85 процентов ее? Кто-то слишком рано начал праздновать новый год"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего президента клуба Ольги Смородской о том, что в чемпионстве железнодорожников есть и ее заслуга.

В конце декабря она в частности сказала следующее: "При Геркусе "Локомотив" стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85 процентов моим"

– Почему все-таки "Локо" расстался с Геркусом?

– Мы все написали на официальном сайте. Сейчас не хотелось бы вдаваться в подробности.

– Как отреагировали на высказывание Ольги Смородской в конце декабря о том, что чемпионский состав команды на 85 процентов бы ее?

-Хм... Про Ольгу Юрьевну хочется сказать одно. Наверное, кто-то слишком рано начал праздновать новый год. И вот под воздействием празднования возникают в голове различные воображаемые истории. Вы сами можете сравнить составы.

– Ольга Юрьевна в том же интервью сказала: "Сейчас в футболе работают странные люди". Восприняли это на свой счет?

– Хм. Терпеть не могу истории из серии: сам такой! Я просто вспоминаю: однажды один тренер мне рассказывал, как один руководитель давал установку на игру: в защите надо уже, а в нападении – шире... Как-то так. Это называется – уходя, уходи" (Виталий Айрапетов)

Ольга Смородская: "Чемпионство "Локо" выиграно в том числе и на моем багаже"